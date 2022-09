Bologna, 17enne violentata ai Giardini Margherita

BOLOGNA – Il primo ad accorgersi di quella ragazza in difficoltà dopo l’aggressione è un passante, che le dà aiuto e chiama i carabinieri. E’ la terza molestia in città in un mese

Sarebbe successo di nuovo. Stavolta ai Giardini Margherita, dove una ragazza di 17 anni, residente in una struttura per minori, soccorsa da un passante, ha denunciato un’aggressione a sfondo sessuale.

E’ mezzanotte di mercoledì, secondo il racconto raccolto dai carabinieri che indagano sulla vicenda, la giovane si ritrova da sola insieme a un ragazzo di origine nordafricana che ha appena conosciuto. Lui fa delle avances, lei rifiuta ma a quel punto lui la forzerebbe a un rapporto non voluto. Il primo ad accorgersi di quella ragazza in difficoltà dopo l’aggressione è un passante, che le dà aiuto e chiama i militari.

Accompagnata al pronto soccorso, in codice di media gravità, sono scattate le procedure previste dal codice rosso e gli investigatori del nucleo radiomobile e della compagnia Bologna centro stanno portando avanti gli accertamenti per ricostruire il fatto e andare alla ricerca del presunto aggressore. E’ il terzo caso nell’ultimo mese, dopo quello di metà agosto in zona universitaria, con vittima una ragazza finlandese, e quello denunciato a inizio settimana da una 28enne italiana che ha accusato un 43enne senegalese, adesso in carcere, di averla portata in una zona abbandonata vicino alla stazione e lì di aver abusato di lei. www.bolognaindiretta.it

Condividi