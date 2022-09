Elezioni, Letta: “la partita non è chiusa, 10 giorni sono tanti”

Le forze politiche sono impegnate nella campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. Per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è arrivato il momento per il Paese di una legislatura seria che duri 5 anni. Il segretario del Pd, Enrico Letta, crede nella vittoria del centrosinistra: “La partita non è chiusa, 10 giorni sono tanti”.

“Qualcuno ha interesse a far sembrare la partita chiusa, ma non è così. Dieci giorni di campagna elettorale, con quattro italiani su dieci che non hanno ancora deciso se andare a votare, sono tanti”. Lo ha affermato Enrico Letta, segretario del Pd, in una intervista al Corriere Fiorentino.

Giorgia Meloni – “Spero sia arrivato il momento per tenere un governo fermo per cinque anni a realizzare una sua visione concentrando le risorse sulle priorità che ritiene di dover portare avanti. Ci vuole un governo legislatura che abbia un mandato popolare”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo ci sia bisogno di avere stabilità e di una visione chiara, perché il problema dei governi degli ultimi anni è che metti insieme tutto e il suo contrario e rischi di spendere le risorse in maniera disomogenea”, aggiunge Meloni, secondo la quale “la stabilità è un tema di credibilità internazionale, economica, di rapporto con le istituzioni internazionali”. tgcom24.mediaset.it

