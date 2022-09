UE, von der Leyen di nuovo a Kiev

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev. Lo ha scritto lei stessa su Twitter spiegando che incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Shmyhal. ”A Kiev, per la mia terza visita dall’inizio della guerra russa”, ha twittato. ”E’ cambiato davvero tanto. Ora l’Ucraina è candidata a far parte dell’Unione europea”, ha aggiunto. ”Parlerò con Zelensky e con Shmyhal di come continuare ad avvicinare le nostre economie e le nostre persone mentre l’Ucraina avanza verso l’adesione”, ha concluso.

L’Ucraina ha bisogno di “armi” per sferrare “l’attacco finale” contro la Russia, “l’impero del male”. Lo ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak. “Per accelerare la fine della guerra ed espellere la Russia dall’Ucraina abbiamo bisogno di lanciarazzi Mlrs, carri armati e mezzi corazzati per il trasporto di personale, difese aeree/razzi, droni”, ha scritto Podlyak, “è arrivata l’ora per l’attacco finale contro l’impero del male”.

Volodymyr Zelensky è stato coinvolto stamattina in un incidente d’auto a Kiev mentre tornava dalla città di Izium. Lo ha confermato il portavoce del presidente ucraino Sergei Nikiforov, precisando su Facebook che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale e Zelensky è rimasto illeso. (adnkronos)

