Parlamento UE: Ok prestito di 5 miliardi all’Ucraina

(ANSA) – STRASBURGO, 15 SET – Via libera dal Parlamento europeo al prestito da 5 miliardi di euro all’Ucraina per l’assistenza macro-finanziaria a Kiev con l’obiettivo di coprire le spese causate dall’invasione russa. L’importo andrà a costituire la seconda tranche di un pacchetto di sostegno Ue da 9 miliardi di euro. Il testo è stato adottato con procedura d’urgenza con 534 voti favorevoli, 30 contrari e 26 astensioni.

Von der Leyen – “A Kiev, per la mia terza visita dall’inizio della guerra russa. Tanto è cambiato. L’Ucraina è ora un candidato all’Ue. Discuterò con Volodymyr Zelensky e Denys Shmyhal come continuare ad avvicinare le nostre economie e la nostra gente mentre l’Ucraina avanza verso l’adesione”. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arrivata nella mattina nella capitale ucraina.

intanto le esportazioni di gas russo verso l’Ue potrebbero diminuire di 50 miliardi di metri cubi quest’anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti il vice primo ministro russo Alexander Novak, secondo quanto riporta Tass. “Secondo le stime del ministero dell’Energia, le esportazioni diminuiranno di circa 50 miliardi di metri cubi”, ha dichiarato. (ANSA).

