Malore improvviso, il dermatologo Corrado Tedeschi muore a 58 anni

Massa Carrara – Il dottor Corrado Tedeschi se n’è andato la notte scorsa, portato via a soli 58 anni da un malore improvviso che lo ha colpito nella notte. Lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia. La moglie Alessandra e i due figli, Martina e Riccardo. Anche lui, proprio come il padre, medico. Dolore e cordoglio anche in tutta la comunità sanitaria. Lo scrive www.lanazione.it/

“La notizia– scrive la direzione dell’Asl Toscana nord ovest– ha procurato in tutti i colleghi e coloro che da molti anni hanno lavorato con lui dolore e incredulità. Alla famiglia– è l’abbraccio ideale in questo momento così buio– giungano le condoglianze da parte di tutto il personale del Versilia, del suo primario Franco Marsili, della direzione aziendale e della direzione di presidio”.

Centinaia i messaggi dei pazienti, che in questo ore si rincorrono uno dietro l’altro. Che affollano di ricordi e omaggi la bacheca Facebook dell’Asl, che piangono l’uomo, l’amico, il compagno di scuola, il dottore.”Era una persona fantastica”;”Mi ricordo quando da ragazzino correva in bicicletta, già allora aveva le idea chiare sul suo futuro”. E poi”Umano”,”Integerrimo”,”Preparato”,”professionale”… Tutti aggettivi che fanno di un medico”un grande medico”. A cui in pazienti sapevano di potersi affidare completamente, e di cui sapevano di potersi fidare. Completamente.

