Lo show di Di Maio, “vola” in trattoria come in Dirty Dancing

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri nonché leader del nuovo partito Impegno Civico, si trova nella sua Napoli per proseguire la campagna elettorale in vista del ritorno alle urne del 25 settembre. Tra comizi e ospitate televisive, però, l’ex pentastellato non si priva di qualche momento di relax in compagnia della famiglia e degli uomini più fidati in giro per la città.

Sui social è diventato subito virale un video che ha come protagonista proprio Di Maio che nella sua città ha trovato il modo di “volare”.

Di Maio ‘vola’ come in Dirty dancing: il ministro sollevato dai camerieri di ‘Nennella’. In una sosta alla folcloristica trattoria nel cuore dei Quartieri spagnoli a Napoli, i camerieri hanno sollevato Luigi Di Maio ripetendo la celebre presa del film che vede protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Condividi