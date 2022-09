Serbia, Vucic: no a riconoscimento del Kosovo

BELGRADO, 13 SET – La Serbia non riconoscerà né indirettamente né direttamente la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo, né abbandonerà la sua legittima lotta per gli interessi statali e nazionali, nonché quella per il rispetto del diritto internazionale. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic, in un discorso al Parlamento nazionale, riferiscono i media locali.

LEGGI ANCHE

► Il Kosovo vuole entrare nella Nato

Al Parlamento di Belgrado è attualmente in corso una sessione speciale durante la quale Vucic presenta un rapporto sui negoziati in corso e sul dialogo con Pristina, a cui seguirà il dibattito parlamentare. Vucic ha specificato ai parlamentari che Belgrado non riconoscerà il Kosovo, ma che una ‘real politik’ non può basarsi su miti. (ANSA).

Condividi