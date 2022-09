Risparmio energetico, Parigi: luci dei monumenti spente dalle 22

Anne Hildago, sindaco di Parigi, ha preso un’importante decisione in tema crisi energetica. Nella capitale francese infatti, dal 23 settembre, le luci dei principali monumenti verranno spente a partire dalle 22. Questione diversa invece per l’illuminazione stradale che, per motivi di sicurezza, non sarà sospesa. Hildago chiederà allo Stato “di fare la stessa cosa” per quanto riguarda i monumenti nazionali e propone ai proprietari dei principali monumenti privati di adottare misure che vadano nella stessa direzione. tgcom24.mediaset.it

PARIGI, 30 AGO – Il mondo delle due ruote è in rivolta a Parigi per la nuova crociata della sindaca socialista Anne Hidalgo, che dopo aver reso quasi impossibile la circolazione delle auto nella capitale, ha preso ora di mira i moto e scooter. Dal 1 settembre, infatti, tutte le due ruote motorizzate, comprese quelle “ibride” poco inquinanti, dovranno pagare il parcheggio a Parigi. Per i residenti, un forfait di 22,50 euro all’anno più 75 centesimi al giorno. Ma per chi abita in banlieue il nuovo salasso sarà di 2 o 3 euro all’ora. (ANSA).

