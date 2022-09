Energia, Gentiloni: fare presto o i cittadini non capiranno

BRUXELLES, 12 SET – “In questa difficile situazione” legata all’energia “ulteriori ritardi” da parte dei leader Ue nel decidere misure contro il caro prezzi “non sarebbero compresi dai cittadini europei”. Lo ha detto il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo, auspicando “una rapida adozione del pacchetto RePowerEu” e delle nuove misure, tra cui il taglio dei consumi di elettricità, annunciate da Bruxelles la settimana scorsa. (ANSA).

Dombrovskis – “Abbiamo discusso a lungo di quale deve essere la base per adeguare i piani”. Così il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alle commissioni Affari economici e Bilanci al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda sull’eventuale modifica del Pnrr italiano da parte del prossimo governo. “Nel processo di adeguamento ci attendiamo che non venga ridotta l’ambizione del piano – ha aggiunto – L’obiettivo del 37% per l’azione climatica deve essere rispettato, quindi da quel punto di vista non ci attendiamo un livello di ambizione più basso: ci devono essere circostanze obiettive se gli Stati membri affermano che magari un target non può essere raggiunto”. (adnkronos)

LEGGI ANCHE

► L’astrofisico Corbyn: il clima cambia da sempre e l’uomo non c’entra

Condividi