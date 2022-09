Letta: ‘il Pd non demonizza Giorgia Meloni’

Il Pd non sta demonizzando Giorgia Meloni, lo ha detto Enrico Letta durante il faccia a faccia con la leader di Fdi sul sito del Corriere della sera. “Stiamo creando un mostro? Noi stiamo facendo la campagna elettorale sulle cose. Sappiamo che se vincesse l’altra parte l’Italia entrerebbe su un’altra strada. Il dibattito è confuso? Sì. Ma è veramente un bivio, una specie di referendum, un po’ come in Gb quando hanno dovuto scegliere tra la Brexit e rimanere nell’Ue. I toni nostri sono assolutamente lineari, sono anzi accusato di essere troppo fair”.

Roma, 12 set. (askanews) – “Tanta gente in Italia ha paura di una eventuale vittoria della destra e di un governo della destra che possa far tornare indietro il nostro paese sul tema dei diritti”. Lo ha detto Enrico Letta durante il faccia a faccia con Giorgia Meloni sul sito del Corriere della sera.

