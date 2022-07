Letta: “Meloni a palazzo Chigi non ci andrà”

Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, è stato uno dei protagonisti della giornata inaugurale di Area Dem, area politico culturale in seno al Pd, che si sta tenendo in questi giorni a Cortona. Oltre a Letta presenti i big del Pd nazionale, tra cui Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Andrea Orlando, Piero Fassino.

Nell’incontro serale, Letta ha conversato con i leader di Liberi e Uguali Roberto Speranza, e del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte (che ha parlato di futuro del M5S, di guerra e di alleanze). Letta ha anche detto la sua a proposito dell’alleanza di centrosinistra: “Sarebbe paradossale se, dopo aver vinto le elezioni amministrative di domenica scorsa, noi fossimo qui a parlare del funerale del centrosinistra e del campo largo”.

Letta ha poi parlato dell’attuale Governo Draghi e delle elezioni politiche che si terranno il prossimo anno. “Noi abbiamo davanti alcuni mesi nel corso dei quali terminerà questa esperienza di governo, unica e irripetibile perché noi al governo con Salvini non ci andremo mai più”, ha detto Letta. Che ha aggiunto: “Io vedo che in tanti stanno annusando l’aria, che si acconciano già da ora per la vittoria del centrodestra: le imprese, i giornalisti. Che vedono Giorgia Meloni già a Palazzo Chigi. Io sono sicuro di una cosa, Meloni a palazzo Chigi non ci andrà, il centrodestra le elezioni non le vincerà, perché le prossime elezioni le vinceremo noi”, ha aggiunto Letta a Cortona. […] www.arezzonotizie.it

