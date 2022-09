Cure Covid, Bassetti contro gli antibiotici

“Gli antibiotici sono la nostra difesa numero 1 nei confronti dei batteri. Usiamoli bene. Soprattutto non vanno usati nel Covid: diffidate da chi, ancora oggi, consiglia l’Azitromicina o altri antibiotici per curare una infezione respiratoria virale. Sui virus gli antibiotici non servono!!!!” Lo ribadisce su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

“Il Covid ci ha lasciato molti effetti negativi e molti postumi. Uno dei peggiori sarà quello dei batteri resistenti agli antibiotici – avverte – generati da un uso sconsiderato e inutile di antibiotici fatto durante la pandemia”. adnkronos

► Uccisi dal Covid – sovrainfezioni batteriche in 3 casi su 10

“Nei decessi per Covid-19 sono state riscontrate sovrainfezioni batteriche, fino al 30% dei casi studiati presentavano microrganismi multiresistenti, sarà opportuno indagare le concause di aggravamento di questi quadri morbosi”. Lo ha detto Pierangelo Clerici, presidente Amcli (Associazione microbiologi clinici italiani) a Roma durante un confronto con alcuni tra i massimi esperti nella lotta alle infezioni ospedaliere e all’antimicrobico resistenza.

