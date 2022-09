Boccia (Pd): andiamo a conquistare gli indecisi piazza per piazza

Elezioni, Boccia: possiamo riconquistare indecisi solo se andremo in piazza.

“Come riconquistare gli indecisi? Come sa farlo la sinistra. Andando strada per strada, piazza per piazza. Siamo ovunque con i nostri amministratori, i nostri militanti e i nostri volontari, spiegando, come abbiamo fatto ieri nelle città della Puglia, la differenza tra la nostra idea di società e quella della destra”. Lo ha detto in una intervista a Repubblica Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd.

Ecco che cosa hanno fatto nelle città della Puglia. I finti antifascisti hanno perso ormai ogni pudore.

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (ex magistrato, Pd), dice che il centrodestra dovrà “sputare sangue” e che non passerà, a prescindere da come andranno le elezioni.

Letta applaude e lo abbraccia.

