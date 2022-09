Romani dagli strozzini per pagare le bollette

di Massimo Balsamo – Il caro bollette sta colpendo duramente gli italiani. I prezzi di luce e gas schizzano alle stelle e sempre più persone si trovano in una situazione di difficoltà. Riflettori accesi sulla situazione a Roma, dove sempre più persone sono costrette a rivolgersi al banco alimentare. Ma non solo: riemerge con forza il pericolo usura, con gli strozzini pronti a lucrare sulle precarietà economiche di tanti cittadini.

L’ora più buia dell’inflazione è in arrivo

Come riportato da Repubblica, un utente su due tra quelli intercettati all’Ambulatorio antiusura della Confcommercio di Roma ha denunciato di non riuscire più a pagare le forniture. “È chiaro che rivolgendosi direttamente alla nostra struttura, si tratta di centinaia di persone a rischio usura”, il monito del presidente Luigi Ciatti.

Dagli imprenditori ai titolari di piccole-medie attività, passando per lavoratori e lavoratrici: sempre più romani devono fare i conti con le ristrettezze. Un caso su tutti, una madre separata con un mutuo e due figli a carico: per fronteggiare le complicanze del momento, la donna si è rivolta a uno strozzino per un piccolo prestito da 2 mila euro. “La povertà aumenta vertiginosamente, le mense sociali continuano ad accogliere sempre più persone costrette a scegliere se fare la spesa o pagare le bollette. L’aumento dei costi energetici rischia di far chiudere anche le 5.870 sedi aperte sul territorio dalle nostre 58 reti associative per aiutare le persone“, l’analisi di Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio.

Bollette, ecco come risparmiare il 10% dell’energia

Come dicevamo, è stato registrato un rialzo degno di nota del numero di persone costrette a rivolgersi al banco alimentare. Secondo una stima del presidente Giuliano Visconti, si tratta di quasi 25 mila romani: “Non hanno bisogno di cibo, ma di contributi per pagare le bollette”. Un aumento del 40% solo nella capitale e qui ritorno il tema dell’allarme strozzinaggio: “Urge un intervento del Parlamento”, l’avviso di Danese. www.ilgiornale.it

