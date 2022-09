Malore alla guida, 25enne si schianta contro il guard rail

E’ stato trasportato all’ospedale di Piacenza il 25enne piacentino che nel tardo pomeriggio del 9 settembre mentre era alla guida ha accusato un malore. E’ accaduto in tangeziale tra la Farnesiana e San Lazzaro. Il giovane si è sentito male e ha probabilmente perso il controllo della sua Fiat Panda che si è poi schiantata contro il guard rail.

Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto l’auto infermieristica e medica e un’ambulanza della Croce Bianca che non senza fatica lo hanno estratto dall’abitacolo. I sanitari hanno chiesto, per le condizioni iniziali del ragazzo, anche l’intervento dell’elicottero di Parma che è atterrato alla piazzola poco distante. Dapprima infatti sembrava molto grave poi fortunatamente è migliorato tanto da non rendersi necessario il trasporto in volo al Maggiore di Parma. Sul posto la polizia stradale. https://www.ilpiacenza.it

