Alessio Amedali stroncato da malore a 45 anni

Poviglio (Reggio Emilia), 10 settembre 2022 – Sono fissati per lunedì 12 settembre i funerali di Alessio Amedali, stroncato a soli 45 anni di età da un malore improvviso. L’addio si svolge partendo alle 10,45 dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla per la chiesa di Poviglio, il paese dove Alessio abitava, per poi proseguire per il locale cimitero.

Amedali è stato stroncato ieri da un malore nella sua abitazione. Appena il giorno prima era stato dimesso dall’ ospedale di Guastalla, dopo un ricovero legato a un intervento per l’ostruzione di una vena, eseguito in altra struttura sanitaria, dopo un malore improvviso a casa. La situazione sembrava risolva. Ma complicazioni improvvise sono sopraggiunge, provocando il malore fatale.

Lascia la moglie Valeria, il piccolo figlio Riccardo, di cinque anni, la madre Bertilla, fratelli e altri parenti. Alessio Amedali aveva lavorato alla ditta Tre Emme a Poviglio, poi aveva scelto l’attività di camionista per l’impresa Bacchi, ma con la prospettiva di un cambiamento professionale per poter stare di più con la famiglia e il giovane figlio. Gli amici lo ricordano per la sua generosità. Pe questo la famiglia ha disposto eventuali offerte in sua memoria per opere di bene. www.ilrestodelcarlino.it

