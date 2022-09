Letta: ‘FdI tolga la fiamma dal suo simbolo’

Il segretario del Pd Enrico Letta chiede a Giorgia Meloni di togliere la fiamma tricolore dal simbolo FdI. “Non solo è una cosa inspiegabile – afferma -, ma lo è anche il motivo per cui quel simbolo non l’abbiano mai cambiato. Un problema oggettivo. La Marcia su Roma fu possibile perché qualcuno non fece fino in fondo il proprio dovere”. E dice poi che le alleanze sono fondamentali anche per evitare che una vittoria con i due terzi permetta di cambiare la Costituzione con il presidenzialismo.

Credo di essere pronta a governare questa nazione. La domanda è se gli italiani sono pronti a sperimentare un nuovo governo, che non rende conto a nessuno se non al popolo italiano”. Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per la quale “i dati che dicono che Fratelli d’Italia potrebbe governare stanno creando molto nervosismo”. E aggiunge: “La sinistra ha paura di perdere un’egemonia di potere e di un’Italia meritocratica”. tgcom24.mediaset.it

