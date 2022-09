Letta: Pd è un partito che se vince governa

“Io rifiuto l’idea di un Partito democratico” come “una safety car che interviene nei momenti in cui c’è caos, il Pd è un partito che presenta delle idee, le mette in campo e se vince governa; se quelle idee perdono saremo all’opposizione, ma io non dico che qualunque governo vinca andrà benissimo per l’Italia”.

A dirlo nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio, Enrico Letta.”Se l’Italia avrà un governo che sta nella serie A europea con Francia, Germania, Spagna, Bruxelles sarà una cosa positiva – ha aggiunto – se invece sarà nella serie B europea con Ungheria e Polonia come interlocutori principali io dico che sarà peggio per l’Italia”. “Poi – ha concluso – gli italiani sceglieranno e io sarò il primo a rispettarne il giudizio”. (askanews)

