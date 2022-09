Italia dona 500mila euro alla Croce Rossa per la siccità in Somalia

Siccità in Somalia – In risposta alle conseguenze della perdurante siccità che sta colpendo la regione del Corno d’Africa, la Cooperazione Italiana ha disposto un contributo di emergenza di 500.000 euro in favore delle attività della Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICROSS) in Somalia. Il contributo permetterà alla FICROSS di sostenere la Mezzaluna Rossa Somala nelle attività di prima assistenza a favore delle persone vulnerabili più esposte alla crisi alimentare.

Il finanziamento in questione intende manifestare concretamente la vicinanza del Governo italiano alla popolazione somala e si aggiunge ai contributi di emergenza delle ultime settimane al Programma Alimentare Mondiale (PAM) in risposta alle crisi alimentari in Kenya (500.000 euro), Sri Lanka (300.000 euro) e Uganda (200.000 euro).

