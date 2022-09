Elezioni, Letta: ‘nelle prossime settimane ribalteremo tutti i pronostici’

“Nelle prossime tre settimane gireremo tutti i pronostici, gireremo tutti i sondaggi e alla fine daremo ai nostri figli, al futuro del nostro Paese un’Italia europea e un’Europa molto migliore, molto più forte e coesa di quella di oggi”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’apertura della campagna elettorale di ‘Più Europa’.

Calenda a Letta – “Enrico Letta stai perdendo il senso di ciò che dici. Vedi guerre ideologiche ovunque. Io non voglio distruggere nessuno. L’Italia ha bisogno di un partito socialdemocratico così come ha bisogno di un partito liberale, riformista e popolare. Fine”. Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda in risposta alle parole del segretario Pd su La Stampa.

Secondo Letta in queste elezioni si gioca anche una competizione sulla leadership del centrosinistra in cui Calenda, Renzi e Conte mirano a “distruggere il Pd, ma non ci riusciranno”. ADNKRONOS

Condividi