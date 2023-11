Malore al lavoro, Silvia muore a 35 anni

Brescia – Comunità in lutto a Prevalle per la scomparsa di Silvia Gosetti, 35 anni: sabato pomeriggio si è sentita male mentre era al lavoro, poi la corsa in ospedale e infine il tragico epilogo. Lascia nel dolore il compagno Sergio, la mamma Loredana, il papà Mario, il fratello Marco, la nonna Liliana, la suocera Franca, gli zii e i cugini, insomma “tutti quelli che le hanno voluto bene”, si legge nel necrologio diffuso da poche ore. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia: resta il ricordo di una ragazza solare e piena di vita.

Dopo gli studi al liceo e all’università, da qualche tempo Silvia lavorava al negozio Impares del Centro commerciale Molinetto, nell’omonima frazione di Mazzano. Una famiglia molto conosciuta in paese: il papà è un elettricista, i genitori sono sempre stati attivi nel sociale, nell’Associazione genitori e in oratorio.

