Tribunale Venezia: il migrante climatico va accolto come rifugiato

Anche il cambiamento climatico può essere motivo per concedere a un migrante il diritto all’ospitalità. Una sentenza che apre scenari nuovi, quella del Tribunale di Venezia, che ha accordato la protezione a un 33enne in fuga dal Niger. Il presidente del Tribunale Salvatore Laganà:

“Abbiamo concesso la protezione sussidiaria per un rifugiato del Niger ritenendo che ci fosse in atto un conflitto armato in un Paese tra gli ultimi in classifica per i diritti umani a maggiore rischio climatico”. https://mediasetinfinity.mediaset.it

Alluvioni in Niger. E il Tribunale di Venezia accorda la protezione a un rifugiato per

motivi meteo. Il cerchio si chiude: il catastrofismo verde apre le porte all’immigrazione.

