Emorragia cerebrale, Nunzia Colosimo muore a 48 anni

Non c’è più Nunzia Colosimo, avvocata, di appena 49 anni, ancora da compiere. La giovane mamma era ricoverata da più di due mesi presso reparto di rianimazione del “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per una grave emorragia cerebrale, così invalidante da spegnere in modo inesorabile ogni speranza di vita.

Nunzia Colosimo, residente a Catanzaro, è stata candidata sindaca per il Comune di Petronà, paese in cui ha anche ricoperto il ruolo di assessore comunale. Lascia un figlio maggiorenne e il marito Vincenzo Agosto, anch’egli avvocato, anch’egli stimato esponente del foro catanzarese, mentre a Petronà non si contano i congiunti e i tantissimi amici di Nunzia.

Nunzia Colosimo ha studiato nel piccolo paesino presilano, poi si è diplomata a Botricello per poi laurearsi presso ateneo di Catanzaro in Giurisprudenza.

Nunzia Colosimo non si separava quasi mai dalla musica di Vasco Rossi ed è sempre andata al massimo cercando di dare un senso alla propria vita con sincerità e tanta personalità. www.catanzaroinforma.it

