Bologna, tunisino accoltellato e rapinato da connazionali

Accoltellamento la scorsa notte al Parco dei Giardini di via dell’Arcoveggio a Bologna. Il 118 ha allertato i Carabinieri poco dopo la mezzanotte dopo che un uomo era stato ferito con armi da taglio e trasportato in codice di massima gravità all’Ospedale Maggiore.

Accoltellato e rapinato da connazionali

Come sono andate le cose secondo la ricostruzione? Pare che il tunisino 43enne sia stato raggiunto da tre suoi connazionali che gli hanno chiesto 10 euro e che, al suo rifiuto, lo avrebbero rapinato e colpito all’addome e al torace, derubato della catenina che portava al collo. Sangue dappertutto, una frattura al naso e un ecchimosi al collo. Così è stato trovato e soccorso. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Pochi giorni fa un altro accoltellamento in via Genova. www.bolognatoday.it

