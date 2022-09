Zelensky: Ucraina può diventare hub energetico sostituendo la Russia

“L’Ucraina può diventare un hub energetico sostituendo la Russia”

“L’Ucraina è pronta ad aumentare l’export di elettricità verso l’Europa, ma per questo è importante che l’impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina. La presenza russa nell’impianto ci impedisce di contribuire alla situazione dell’energia in Europa”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al Forum Ambrosetti che si è aperto questa mattina a Cernobbio. “Il nostro export di energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull’Europa e sull’Italia”, ha proseguito. “Nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l’8% dei consumi di elettricità dell’Italia”.

Ucraina hub energetico

L’Ucraina può diventare un hub energetico sostituendo la Russia nel fornire risorse energetiche: “C’è un grande potenziale di sviluppo dal punto di vista energetico e dell’energia verde con la produzione di idrogeno pulito e centrali elettriche verdi”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio video in occasione dell’apertura della 48esima edizione del forum The European House – Ambrosetti.

“Faremo tutto per entrare nell’Unione europea, abbiamo iniziato le negoziazioni e saremo di certo insieme a voi in una Europa unita. Sono grato all’Italia e personalmente grato al primo ministro Mario Draghi per aver supportato il nostro paese per l’ingresso nella Ue e per averci protetto dall’aggressione russa”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel corso del suo intervento in video al Forum Ambrosetti di Cernobbio.tgcom24.mediaset.it

