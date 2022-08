Bergoglio: preghiamo per il popolo ucraino

“Oggi stiamo vivendo la terza” guerra mondiale. A ripeterlo è stato Papa Francesco salutando, al termine dell’udienza generale, i pellegrini di lingua polacca, con l’invito a pregare “in modo speciale” per il popolo ucraino.

Preghiamo per il popolo ucraino

“Saluto cordialmente tutti i polacchi. Domani – ha detto il Papa – ricorderete l’anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che ha segnato così dolorosamente la nazione polacca. Oggi – ha aggiunto parlando a braccio – stiamo vivendo la terza. Preghiamo in modo speciale per il popolo ucraino”. “La memoria delle esperienze passate – ha poi detto Francesco – vi spinga a coltivare la pace in voi stessi, nelle famiglie, nella vita sociale e internazionale”. (askanews)

► Omicidio Dugina, arriva la rettifica della Santa Sede

Condividi