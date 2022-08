Milano, mattonate contro la bici in sharing per rubarla

Milano – Stavano prendendo a mattonate una bici in sharing per cercare di rubarla. Ma proprio in quel momento è passata una volante. L’accaduto nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto, verso le 2, in via San Domenico Savio angolo via Chiesa Rossa.

A finire nei guai è stato uno dei due ‘aspiranti ciclisti’, un egiziano con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolare in Italia. Il suo complice, invece, è riuscito a scappare. I due stavano cercando di danneggiare il dispositivo di blocco di una Mobike, prendendolo a colpi con un mattone, per porterla rubare.

All’arrivo degli agenti entrambi hanno provato ad allontanarsi. L’egiziano però è stato raggiungo in piazza Abbiategrasso, non prima di aver cercato di fuggire su una bici abbandonata. Fermato, ha cercato di danneggiare la volante, ma è stato subito bloccato ed è finito in aresto per tentata rapina impropria. www.milanotoday.it

