Arresto cardiaco, Nicla Maiuri muore a 37 anni

Nicla Maiuri, 37 anni di Orbetello, viveva da alcuni anni a Roma. È morta al Pronto soccorso di un ospedale di Roma, durante la mattinata di ieri, una giovane originaria di Orbetello. Si chiamava Nicla Maiuri, la donna scomparsa prematuramente all’età di 37 anni.

Nicla viveva insieme al compagno – anche lui originario della città lagunare – a Roma dove si erano trasferiti da molto tempo. Entrambi vivevano lì per motivi di lavoro.

La giovane si era sentita male negli ultimi giorni e sembra che fosse anche positiva al Covid. La situazione di salute della donna si è successivamente aggravata e i parenti l’hanno trasportata nella serata di venerdì al pronto soccorso di un ospedale di Roma.

Dopo poche ore dal ricovero, la notizia della tragica e prematura morte della giovane per arresto cardiocircolatorio.

Al momento, la salma di Nicla Maiuri è a disposizione delle autorità sanitarie, in attesa di un riscontro diagnostico per verificare le cause del decesso, che è fissato per lunedì mattina.

La salma dovrebbe, successivamente, arrivare a Orbetello nel corso della giornata di martedì per consentire lo svolgimento dei funerali. www.lanazione.it

Condividi