Viola divieto di avvicinamento, pakistano subito rimesso in libertà

BOLOGNA, 26 AGO – Arrestato per aver violato un divieto di avvicinamento alla donna che lo aveva denunciato per stalking, è stato rimesso in libertà. E’ successo a Ferrara. Da tempo l’uomo importunava una barista di Portomaggiore, seguendola al termine del lavoro e cercando di avvicinarla in varie occasioni. La donna, 31 anni, aveva chiesto l’intervento dei carabinieri che erano intervenuti e avevano arrestato un pachistano per resistenza a pubblico ufficiale, dopo la sua reazione violenta al controllo.

Il divieto di avvicinamento

Poi c’era stata la denuncia e il tribunale di Ferrara aveva emesso un divieto di avvicinamento a carico dell’uomo, 44 anni. Ieri sera si è ripresentato al bar, la vittima ha chiesto aiuto e una pattuglia dei carabinieri lo ha raggiunto e arrestato per la violazione della misura. Trasferito in caserma a Portomaggiore, dopo le formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria, spiega una nota dell’Arma, è stato però rimesso in libertà in attesa del processo. (ANSA).

Condividi