Vaticano, moneta da 20 euro per la propaganda al “vaccino”

Le monete appassionano tanti collezionisti, alla caccia dell’edizione speciale o limitata che possa valere una fortuna. Ma non si tratta solo di una questione di valore, è anche un fatto artistico. Recentemente hanno fatto il loro debutto le nuove monete di Papa Francesco, dedicate soprattutto alla lotta al Covid.

LA NUOVA MONETA DA 20 EURO

Non è solo una banconota, quella la conosciamo tutti. C’è anche la nuova moneta da 20 euro in argento del Vaticano, opera di Chiara Principe e Annalisa Masini. Il tema è la pandemia e il vaccino per contrastare il Covid. Sulla faccia della moneta, infatti, è raffigurato un medico, un infermiere e un ragazzo che si sta sottoponendo alla somministrazione del vaccino. Valore? Online si trova a circa 200 euro.

L’IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE

Papa Francesco ha più volte evidenziato l’importanza dei vaccini per contrastare la diffusone del Covid, sottolineando come la cura della salute sia un “obbligo morale”, quindi è importante “proseguire lo sforzo per immunizzare anche i popoli più poveri”. Ma quella da 20 euro non è l’unica nuova moneta che il Vaticano ha coniato nell’ultimo periodo. tgcom24.mediaset.it

