Propaganda alle inoculazioni, il nuovo video del Vaticano

“Pandemia e magistero di Francesco: una serie di video in collaborazione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale e la Commissione vaticana Covid 19 ripropongono gli insegnamenti del Papa sulla crisi sanitaria mondiale, per riaffermare che dalla crisi non si esce uguali ma migliori o peggiori. E “non si esce da soli” ma “prendendo l’altro per mano”. E’ scritto sul canale youtube Vatican news.

Video del Vaticano – Il prof. Bellavite commenta su Telegram: “Ancora con l'”atto d’amore”???

Il Vaticano pubblica un nuovo video incitante alla vaccinazione, facendo ripetere al papa governante (Benedetto XVI non si è dimesso da papa ma solo dal governo) la vecchia storia del “vaccino come atto di amore”.

Quest’affermazione presupporrebbe che facendosi inoculare si facesse anche un favore agli altri (e ai “poveri” o “ultimi” come dice Bergoglio).

Allo stato attuale delle conoscenze, questa idea è totalmente priva di fondamento, anche dai lavori della Commissione Medico Scientifica Indipendente: vedi ad esempio https://cmsindipendente.it/vaccinicovid19/peso_vaccini_nel_prevenire_decessi

Stupisce quindi che la predica sia riproposta, sapendo di mentire, da un organismo che dovrebbe essere testimonianza alla Verità. Perseverare nell’errore è diabolico, dice un aforisma.”

Condividi