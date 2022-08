Bombardamenti dell’esercito Usa in Siria

L’esercito usa ha risposto al lancio di razzi nel nord-est della Siria, uccidendo “due o tre sospetti militanti sostenuti dall’Iran che hanno effettuato uno degli attacchi”. Lo ha reso noto il Comando dell’esercito americano per il Medio Oriente.

“Le forze statunitensi hanno risposto al lancio di razzi in due siti in Siria, distruggendo tre veicoli e l’attrezzatura utilizzata per lanciare alcuni dei razzi”, ha dichiarato il Comando in un comunicato. Martedì gli Stati Uniti avevano bombardato le basi delle milizie filo-iraniane nella parte orientale del Paese. tgcom24.mediaset.it

► “ISIS è l’esercito segreto degli Stati Uniti”

