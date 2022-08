Milano, 25enne preso a calci e rapinato: 3 egiziani arrestati

Milano – Buttato a terra, preso a calci e a pugni e infine rapinato. Questo il copione della ‘spedizione punitiva’ che un uomo, con due complici, ha eseguito contro un ragazzo la cui unica colpa era stata quella di aver chiamato la polizia sventando un suo tentativo di furto.

L’aggressione è avvenuta nella serata di lunedì 22 agosto in via Triboniano, periferia nord di Milano. Vittima un 26enne pachistano, che si trovava ai giardinetti con un suo conoscente, quando tre uomini si sono avvicinati e hanno iniziato a picchiarlo. Mentre il giovane era steso per terra, il più robusto dei tre, che lui ha definito come ‘il palestrato’, l’ha poi rapinato del marsupio, dove aveva documenti, chiavi di casa e una power bank. Il ragazzo comunque è riuscito a contattare il 112 e, nel frattempo, ha tenuto d’occhio gli aggressori facendoli poi fermare dalla volante accorsa sul posto.

3 egiziani arrestati

A finire in manette per rapina aggravata in concorso 3 egiziani irregolari, il ‘palestrato’, 32 anni e incensurato, e i suoi due complici, un 22enne e un 27enne entrambi con precedenti. Come poi è stato ricostruito dalla questura, a motivare il pestaggio era stato un precedente episodio che aveva visto protagonista il 32enne, il quale aveva cercato di rubare un monopattino nel condominio del ragazzo pachistano, ma era stato fermato proprio dal giovane che era riuscito a evitare il furto chiamando il 112. https://www.milanotoday.it

