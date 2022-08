Covid, Jill Biden vaccinata con 4 dosi e di nuovo positiva

Dopo soli 15 giorni dalla prima infezione, la first lady Jill Biden è risultata nuovamente positiva al COVID-19 in un apparente caso di “rimbalzo”, dopo essere risultata negativa al virus durante il fine settimana.

Jill Biden è risultata positiva al virus per la prima volta il 15 agosto, quando lei e suo marito erano in vacanza nell’isola di Kiawah, SC. ​​Si è isolata nella località balneare fino a quando non ha ricevuto due test negativi ed è stata autorizzata a incontrare il presidente nel Delaware domenica.

Il vicedirettore delle comunicazioni di Biden, Kelsey Donohue, ha affermato che “non ha riscontrato riemergere di sintomi e rimarrà nel Delaware dove ha riavviato le procedure di isolamento”. Ha aggiunto: “L’unità medica della Casa Bianca ha condotto il tracciamento dei contatti e i contatti stretti sono stati notificati”.

Jill Biden, 71 anni, come suo marito, è stata vaccinata due volte e due volte potenziata con il vaccino Pfizer COVID-19. Le era stato prescritto il farmaco antivirale Paxlovid, ma una minoranza di coloro a cui è stato prescritto il farmaco ha sperimentato un caso di rebound del virus alcuni giorni dopo il loro primo recupero.

First lady Jill Biden has tested positive for COVID-19 again in an apparent “rebound” case, after she initially tested negative for the virus over the weekend. President Joe Biden continues to test negative, the White House said. https://t.co/i8nVoybDDB

— The Associated Press (@AP) August 24, 2022