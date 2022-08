Malore in spiaggia, gravissimo un 15enne

Malore in spiaggia – Anche l’elicottero Pegaso è stato attivato in mattinata dal 118 dopo l’allarme per il giovane che si è accasciato e ha smesso di respirare

CECINA — A 15 anni d’improvviso si è accasciato sulla spiaggia e ha smesso di respirare. Versa in gravi condizioni il ragazzino di origini piemontesi che ha accusato un malore sul litorale di Cecina poco prima delle 11,30.

L’allarme è scattato da via delle Gorette ed è stata immediata l’attivazione dei soccorsi per il giovane soccorso in codice rosso.

Sul posto è stato inviato l’elicottero Pegaso 3, oltre all’ambulanza medicalizzata e all’ambulanza ordinaria. Proprio il velivolo ha preso in carico il 15enne trasportandolo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno

