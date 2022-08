Quella in Ucraina è una guerra che “Putin, la Russia, ha iniziato, chiaramente con l’intenzione di conquistare il Paese vicino”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ribadendo che la Russia “è attualmente preoccupata di guadagnare territorio nell’Ucraina orientale, ma non è nemmeno certo che rimarrà tale. Arrendersi non è una strategia sensata”. tgcom24.mediaset.it

