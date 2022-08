La figlia di Aleksandr Dugin morta in un attentato a Mosca

Morta la figlia di Alexandr Dugin. La sua auto è esplosa nella notte a Mosca. La commentatrice politica Daria Dugina, figlia del filosofo russo, è morta ieri sera intorno alle 21,45 locali a bordo dell’auto su cui viaggiava, esplosa alla periferia di Mosca. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass.

Dugina era alla guida del veicolo, una Toyota del padre, quando ha preso fuoco. “Era completamente in fiamme, ha perso il controllo perché stava guidando ad alta velocità ed è volata sul lato opposto della strada”, ha detto Andrei Krasnov, leader del movimento Russky Gorizont e conoscente della famiglia. Krasnov ha detto alla Tass di conoscere personalmente Dugina e che l’auto su cui viaggiava apparteneva a suo padre.

“Per quanto ho capito, l’obiettivo era il padre, o forse entrambi”, ha detto all’agenzia russa. Alexander Dugin, leader del Movimento Eurasiatico, è vicino al presidente russo Vladimir Putin. Dugin è accreditato come “guida spirituale” dell’invasione russa dell’Ucraina, ed è spesso definito “il cervello di Putin”. La figlia Dugina, era nata nel 1992 e ha studiato filosofia all’Università statale di Mosca. All’inizio di quest’anno, le autorità statunitensi e britanniche l’avevano accusata di aver contribuito alla disinformazione sulla guerra in Ucraina. (adnkronos)

BREAKING:

Reports coming in about Aleksander Dugin’s daughter Daria having been killed tonight in a car explosion near the village of Bolshiye Vyazyomy.

Dugin is one of Russia’s most aggressive Russian geostrategists.

Via @TadeuszGiczan pic.twitter.com/kjJFVYXSg6

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2022