Roma: furti su bus e nei vicoli, rapine violente. Presa banda di magrebini

Salivano sui bus 8 e 200 della linea Atac, oppure si aggiravano nei vicoli di via Arenula. Questo il territorio di “caccia” di una banda di ladri che, in pochi mesi, ha messo a segno una serie di colpi. E se qualcuno provava a reagire, il gruppo diventava violento passando alle vie di fatto e pestando la vittima. A ricostruire le malefatte di sei magrebini tra i 26 e i 35 anni, è stata la polizia di Stato.

Le indagini sono partite nello scorso mese di febbraio, quando gli investigatori del I^ distretto Trevi Campo Marzio coordinati dalla procura di Roma, hanno iniziato a mettersi sulle tracce della banda a seguito di una denuncia per rapina presentata da una donna. La giovane era in compagnia di alcune amiche sul bus 8, quello che sostituisce il tram della medesima linea, quando i malviventi l’hanno accerchiata rubandole lo smartphone. Grazie alle amiche e all’app ‘Trova il mio iPhone’, la vittima è riuscita a trovare chi l’aveva derubata, ma il gruppo invece di ridarle il maltolto l’ha minaccia di morte.

Da lì scattata la denuncia e le indagini. Dopo questo, sono emersi altri episodi analoghi avvenuti nei giorni successivi. In un caso, in via de’ Nari, il gruppo di magrebini ha spintonato in un vicolo un ragazzo rubandogli lo smartphone. Il giovane ha reagito, ma è stato preso a calci e pugni con la banda che poi gli ha strappato anche un bracciale in oro da 800 euro.

In un’altra rapina, in via Arenula, il gruppo ha preso a bottigliate un ragazzo, causandogli fratture al naso guaribili in 30 giorni, “colpevole” di aver reagito al furto del suo cellulare. Ascoltate le vittime e visionate le immagini di videosorveglianza riprese dalle telecamere presenti sul luogo delle azioni criminose e sulle vie di fuga dei rapinatori, gli agenti sono giunti all’individuazione dei sei.

Banda di magrebini in carcere

Al termine delle indagini, è stata inviata una dettagliata informativa di reato all’autorità giudiziaria con la richiesta dell’emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei soggetti gravemente indiziati di rapina aggravata. Il gip ha così emesso il provvedimento nei confronti dei 6 magrebini rintracciati e accompagnati in carcere. www.romatoday.it

