Arrivata a Roma ‘Blue Punisher’, droga sintetica più forte al mondo. Arrestato gambiano

Le ‘Blue Punisher’ le pillole di ecstasy più forti al mondo, sono arrivate a Roma. Le pasticche di md-ma che contengono fino a cinque volte la dose abituale rendendole potenzialmente molto pericolose, le aveva un pusher del Pigneto arrestato dai carabinieri.

In via del Pigneto, i militari di piazza Dante hanno arrestato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso, occultati in uno zaino, di 18 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina e 7 grammi di ‘Blue Punisher’. La pasticca di colore blu ha con impresso il logo del teschio dell’antieroe ‘The Punisher’.

Le pillole che contengono spesso grandi quantità di md-ma, in passato furono trovate in Inghilterra. Versioni extra forti delle pillole da 250 mg e 300 mg sono state trovate ai festival di Bristol, a Manchester e in Cornovaglia. Ora sono sbarcate anche a Roma. […] www.romatoday.it

Condividi