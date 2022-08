Addio a Mattia Deledda, 17enne morto improvvisamente

L’intero paese di Torpè, commosso e attonito, ieri si è riversato nella chiesa parrocchiale per dare l’ultimo saluto a Mattia Deledda, lo studente diciassettenne scomparso nel pomeriggio di giovedì. Migliaia di persone, tra cui tanti ex compagni di scuola dell’istituto tecnico Oggiano, dopo la funzione religiosa hanno salutato il loro amico con un applauso e il lancio di palloncini bianchi prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero del paese. Lo scrive il giornale locale www.lanuovasardegna.it

Tantissime le persone arrivate anche dai centri vicini. La chiesa non è riuscita ad accogliere tutti all’interno; in tanti hanno in silenzio nel piazzale che si concludesse la funzione religiosa.

La morte di Mattia Deledda che poco più di un anno fa era rimasto orfano di padre, ha gettato nello sconforto le due comunità di Torpè e quella della vicina Posada, paese d’origine della madre che riveste anche il ruolo di consigliera comunale.

Presenti alla cerimonia funebre anche il presidente e vari calciatori del Posada calcio. Mattia nell’ultimo anno aveva militato nella compagine baroniese mettendosi in mostra ed esordendo nel torneo di promozione nel derby con il San Teodoro.

