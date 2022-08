Ragazzo di 26 anni muore mentre gioca a calcio con gli amici

Michele Gironella aveva solo 26 anni. E’ morto mentre giocava a calcio con alcuni amici. Lui originario di Villa Potenza (Macerata) era volato in Perù per le vacanze e qui ha trovato la morte. Le cause sono ancora da chiarire. Cosa ha provocato il malore che gli è stato fatale?

Come racconta AnconaToday, Gironella era in viaggio con la fidanzata e un gruppo di amici, con l’associazione We Road. La notizia della sua morte è arrivata subito a Macerata, dove Michele era molto conosciuto. La cittadina è sotto choc.

Il 26enne era un grande appassionato di calcio ed aveva militato in varie squadre della zona. Quest’anno avrebbe giocato nell’Helvia Recina. Proprio la società di Macerata ha voluto omaggiarlo con un post sui social: “Sgomenti, senza parole ed ancora increduli per quanto accaduto. Ci uniamo al dolore della famiglia per la prematura ed improvvisa scomparsa di Michele”. www.today.it

