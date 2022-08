Crisanti: “Sono sempre stato di sinistra”

“Sono sempre stato di sinistra”, confessa il microbiologo Andrea Crisanti, candidato dal Partito democratico alle prossime elezioni politiche. “Sono iscritto al circolo Pd di Londra da 6 anni, sono stato nella Fgci ai tempi di Berlinguer”, rivela in un’intervista a La Repubblica. L’esperto afferma di avere accettato la candidatura per due ragioni. “Per prima cosa è giusto che un tecnico venga legittimato dai voti” e poi ritiene “che l’Italia abbia bisogno del contributo di chi crede nella sanità pubblica”.

“In una situazione di emergenza economica, sanitaria e sociale come quella che sta vivendo l’Italia, penso che ci sia bisogno dell’impegno dei tecnici in politica”. A dirlo è il microbiologo Andrea Crisanti, neocandidato al Parlamento del Pd come capolista della Circoscrizione Europa. “Nessuna decisione basata sui dati è neutrale – spiega – serve una sensibilità sociale per poterla applicare. Il parere della scienza non è stato ascoltato a sufficienza, pur in una fase in cui il suo contributo è fondamentale. È questo il motivo della mia candidatura”. tgcom24.mediaset.it

