Elezioni 2022, Crisanti candidato Pd si scaglia contro Salvini

“Sono onoratissimo di essere stato candidato dal Partito democratico”. Così all’Adnkronos Salute Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, commenta la sua candidatura alle elezioni politiche. Il microbiologo sarà capolista in Europa per i dem.

“Mi rivolgo agli elettori di Salvini e voglio dirgli che gli errori che ha fatto, le valutazioni, in politica estera, in sanità, in economia, sono la garanzia degli errori che potrà fare se avrà la possibilità di governare“, continua Crisanti, replicando a quanto scritto da Matteo Salvini su Twitter: “Il televirologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose”.

“Ad Andrea Crisanti auguro ogni successo. E qui mi fermo”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta con una battuta la candidatura del virologo. “Io sono tranquillamente sul lago a scrivere il mio libro sull’influenza”, aggiunge Galli

“Ho visto che Andrea Crisanti e Pier Luigi Lopalco si sono candidati. E’ una scelta rispettabile e anche utile per la comunità. Per loro c’è un problema anagrafico, entrambi credo che siano vicini alla pensione e fanno una scelta per il futuro. Hanno fatto tanto per la scienza e ora potranno portare quello che hanno fatto in Parlamento”, il commento all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“Sono sempre contento quando un collega scende in politica, indipendentemente dallo schieramento. Credo che sia sempre un valore aggiunto. Crisanti ha dato molto in questi due anni e mezzo, senz’altro può rappresentare un valore aggiunto e ne beneficerà indirettamente la sanità. E’ un professore universitario, ha una larga esperienza clinica: è un esponente della società civile che aggiungerà qualcosa in futuro, indipendentemente dallo schieramento politico”. Così il sottosegretario alla Salute Perpaolo Sileri commenta a ‘Coffee Break’ su La 7.

Condividi