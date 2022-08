Letta scopiazza la Meloni: anche io faccio un video in tre lingue

Il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video in tre lingue destinato alla stampa internazionale, “ricorda le pericolose alleanze europee di Giorgia Meloni, i voti contro il Next Generation EU del gruppo della leader di Fratelli d’Italia al Pe e i fallimenti della destra italiana”. Lo annuncia il Pd.

Letta, nel corso della direzione ha fatto riferimento al “video in 3 lingue di Meloni” rimarcando “in tempi come questo è necessaria la legge della chiarezza”. “Quel video è il tentativo di nascondere tante verità”, per questo “ho deciso di fare anche io un video in tre lingue” sull'”Ue che noi vogliamo” che “non è rinnegare il nostro passato”.

“Noi non faremo sì che l’ Italia diventi come l’Ungheria di Orban”, ha aggiunto Letta in direzione. Il video della leader di FdI Giorgia Meloni, cerca “di cancellare mesi e anni di scelte europee, che sono state sempre scelte contro l’Ue e sua solidarietà verso l’Italia”. Sull’ambiente, “la destra ha sempre difeso l’Italia e l’Ue nero fossile”. Meloni” ha criticato il Next Generation Eu – aggiunge -. Immaginava che invece del Pnnr l’Italia dovesse negoziare con il fondo monetario internazionale”. Quindi, ha rimarcato la vicinanza “con Marine Le Pen” e gli “spagnoli di Vox”. Con quel video, Giorgia Meloni “ha tentato di coprire le impronte”, ha spiegato Letta. ANSA

