Elezioni Letta: ‘preoccupato da possibili influenze straniere sul voto’

“Sì, assolutamente, mi preoccupano” le possibili influenze di potenze straniere come la Russia nelle elezioni del 25 settembre. “La nostra elezione è una elezione importante per l’Europa, per l’Occidente, siamo un Paese membro del G7, tra i più importanti in Europa. Se il risultato fosse uno di quelli che fa piacere a Putin, con i suoi amici Salvini e Berlusconi, è evidente che sarebbe un qualcosa su cui riflettere, io penso che si debba alzare il livello di attenzione ma sono assolutamente fiducioso che i nostri servizi di intelligence e sicurezza lo fanno e lo faranno affincè non ci siano influenze straniere”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nel corso di una video intervista col direttore della Stampa Massimo Giannini. (askanews)

Letta, preoccupato da influenze straniere sul voto, si allea con Emma Bonino, finanziata da Soros!

