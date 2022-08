Va in ospedale, ma lo dimettono: “Solo una congestione”. Muore 31enne

Prato – Ha un malore e va in ospedale, lo dimettono dicendo che sta bene, ma due giorni dopo il ragazzo muore a soli 31 anni. E’ stato probabilmente un infarto a togliergli la vita e forse la diagnosi giusta avrebbe potuto fare qualcosa per lui. I sanitari invece lo avevano dimesso.

Un secondo malore gli è stato fatale. Forse la procura di Prato disporrà l’autopsia, come riporta il Tirreno. Anche la mamma del giovane ha scritto un post su Facebook in merito alla vicenda : “Hanno lasciato morire mio figlio 31enne per infarto. Da solo, a casa, dopo una diagnosi di congestione”.

Il ragazzo era dipendente di un’azienda di termoidraulica, sportivo e pieno di vita, non aveva alcuna malattia. www.vocedinapoli.it

