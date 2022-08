Mosca, Putin non andrà alla 77ma Assemblea generale Onu

ROMA, 08 AGO – Il presidente russo Vladimir Putin a settembre non andrà alla 77esima sessione dell’Assemblea generale Onu e non ha in programma di parteciparvi nemmeno tramite collegamento video. Lo ha detto all’agenzia di stampa russa Tass Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. “No. Il viaggio e il discorso non sono previsti”, ha precisato. La delegazione russa per l’Assemblea generale dell’Onu sarà guidata dal ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. (ANSA).

