Elezioni 2022, Letta sigla l’ammucchiata

Si va componendo nel centrosinistra il puzzle delle alleanze del centrosinistra, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Il leader del Pd ha firmato l’intesa con Sinistra Italiana e Verdi e poi con Impegno civico di Di Maio e Tabacci, Nel giorni scorsi l’accordo con Azione di Calenda, che per ora non commenta, ma nelle prossime ore potrebbe decidere se tenere fede al patto con il Pd o andare al voto da solo col suo partito.

LETTA – “Sono molto contento di poter annunciare l’intesa con Impegno civico, per andare insieme negli uninominali della legge elettorale. Abbiamo convenuto una relazione fra noi che è stata identificata nel rapporto 92% a 8%” nei collegi uninominali, ha affermato Letta nel corso della conferenza stampa, al termine dell’incontro con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci, nella quale è stato illustrato l’accordo elettorale tra Pd e Impegno Civico.

“Noi – ha aggiunto Letta – chiudiamo la partita più complicata, con la costruzioni di alcune liste che potessero collegarsi tra di loro per competere con la destra. Un lavoro difficile e complicato. Ringrazio Azione e più Europa, con cui abbiamo siglato un patto di governo lungimirante. Da oggi si chiude un capitolo, da domani si corre per convincere gli italiani e le italiane, ci si rimboccano le maniche”. ADNKRONOS

