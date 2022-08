Ventimiglia, centro islamico vince la causa contro il Comune

VENTIMIGLIA, 04 AGO – Il centro “Fratellanza Islamica” di Ventimiglia ha vinto una annosa battaglia legale contro il Comune. Il Consiglio di Stato, infatti, ha confermato la sentenza del Tar Liguria che dava ragione ai promotori del ricorso, i quali si erano opposti al diniego dell’amministrazione di mantenere la sede in via Aprosio, in pieno centro cittadino. Il deposito della sentenza è avvenuto stamani, come confermato dall’avvocato Paolo Gaggero, che assiste i ricorrenti del centro.

A quanto si apprende, il Comune, nel considerare illegale la permanenza del centro islamico, aveva fornito un’interpretazione troppo restrittiva della legislazione ligure sui centri religiosi. Nella delibera veniva tra l’altro contestata la mancanza di alcuni requisiti urbanistici della struttura. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto di non dover applicare la normativa in modo così severo, rischiando di entrare in contrasto con i principi costituzionali e il centro culturale può restare nel centro cittadino, accanto alla sede del commissariato di polizia. (ANSA).

