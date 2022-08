Milano, getta a terra un 91enne per rapinarlo: arrestato marocchino

Milano – Gli si è ‘parato’ davanti impedendogli di continuare a camminare e poi lo ha aggredito tentando di derubarlo. Ma i passanti lo hanno messo in fuga e poi lo hanno bloccato, permettendone l’arresto. E’ successo a Milano, in via Farini, intorno alle quattro e mezza di pomeriggio di lunedì primo agosto.

Protagonista un marocchino di 43 anni, con precedenti e irregolare in Italia. La sua vittima è un uomo di 91 anni, che stava camminando lungo il marciapiedi di via Farini. All’improvviso è stato bloccato dal 43enne, che ha tentato di strappargli prima il borsello a tracolla, poi la collanina, senza riuscirci. Il ladro, a quel punto, ha gettato per terra con una spinta l’anziano, che ha cominciato a urlare attirando l’attenzione dei passanti.

Arrestato marocchino

Il 43enne ha desistito dall’intento ed è scappato, ma i passanti lo hanno inseguito avvertendo telefonicamente le forze dell’ordine, e poco più avanti lo hanno bloccato per consegnarlo ai poliziotti, nel frattempo arrivati sul posto. Il 43enne è stato arrestato: risponde di tentata rapina aggravata. Nessuna conseguenza medica per l’anziano. www.milanotoday.it

